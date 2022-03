Motorrad: Freitagstraining wegen Frachtverzögerung abgesagt

Die Königsklasse MotoGP, in der Stefan Bradl (Zahling) als Ersatzmann für Marc Marquez (Spanien) im Honda-Werksteam antritt, absolviert am Samstag vor dem Qualifying drei statt der üblichen zwei Trainings. Eigentlich haben die MotoGP-Stars insgesamt vier Sessions zur Vorbereitung. In der Moto2 (mit Marcel Schrötter/Vilgertshofen) und Moto3 finden nur zwei statt der üblichen drei Trainings statt.