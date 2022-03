Schrötter kämpft um Start in Katar: "Versuchen alles"

Rennfahrer Marcel Schrötter will nach seinem Handbruch unbedingt beim Saisonauftakt der Motorrad-WM am Wochenende in Katar antreten. "Ich bin zuversichtlich, dass ich in starten kann. Wir versuchen in jedem Fall alles zu tun, um meine Teilnahme möglich zu machen", sagte der 29-Jährige aus Vilgertshofen mit Blick auf das Rennen am Sonntag (14.20 Uhr MEZ/ServusTV und DAZN).