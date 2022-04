Moto2: Schrötter in Austin starker Vierter

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist beim Moto2-Rennen im texanischen Austin nur knapp an seinem ersten Podium seit August 2020 vorbeigerast. Beim Grand Prix of the Americas kam der 29-Jährige aus Vilgertshofen auf seiner Kalex auf den vierten Platz. Zu Rang drei fehlten Schrötter nach 18 Runden und knapp 100 km knapp zehn Sekunden.