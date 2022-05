Offiziell: Suzuki will die MotoGP verlassen

Suzuki will schon zum Ende der laufenden Saison aus der Motorrad-Königsklasse MotoGP aussteigen. Das teilte der japanische Hersteller am Donnerstag offiziell mit und bestätigte damit die jüngsten Medienberichte. Suzuki sei diesbezüglich "in Gesprächen" mit dem WM-Vermarkter Dorna.