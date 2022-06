Motorrad: Schrötter holt sich Startplatz fünf

Das Qualifying war zuletzt die Achillesferse Schrötters, der in diesem Jahr noch auf seinen ersten Podestplatz wartet. In der Fahrerwertung belegt er den siebten Platz. Zuletzt holte der einzige deutsche WM-Fixstarter trotz schlechter Startpositionen in sechs Rennen vier Top-Fünf-Resultate.