Guevara Moto3-Weltmeister - Bagnaia Führender der MotoGP

In der Königsklasse MotoGP übernahm der Italiener Francesco Bagnaia mit seinem dritten Platz die Führung in der WM-Gesamtwertung. Dabei profitierte der Ducati-Pilot von einem Unfall des amtierenden Weltmeisters und bis dato Gesamtführenden Fabio Quartararo (Frankreich), der in der zehnten Runden des Rennens ausschied. Bagnaia geht nun mit einem 14-Punkte-Vorsprung in die verbleibenden zwei Stationen Malaysia und Valencia.