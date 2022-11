Bagnaia vor MotoGP-Krönung: „Den Job zu Ende bringen“

Quartararo werde aber „die WM nicht erst in Valencia verlieren. Er hat sie schon in Australien weggeschmissen. Und seine zweite Saisonhälfte war einfach schwach“, so Bradl: „Fabio kann nur auf ein Wunder hoffen.“ Nach dem Großen Preis von Deutschland hatte der 23-Jährige noch 91 Punkten Vorsprung auf Bagnaia gehabt. In Australien war Quartararo zuletzt ausgeschieden.