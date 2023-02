Sepang: Folger gibt Comeback auf MotoGP-Maschine

Der frühere MotoGP-Pilot Jonas Folger ist in seiner neuen Rolle als Testfahrer für KTM auf die Rennstrecke zurückgekehrt. In Sepang/Malaysia drehte der 29-Jährige am Sonntag erstmals seit seiner Verpflichtung für das Werksteam Runden auf einer Maschine des österreichischen Herstellers.

Folger war erst am Samstag von KTM offiziell als dritter Testpilot neben Dani Pedrosa (Spanien) und Mika Kallio (Finnland) präsentiert worden. Beim Shakedown-Test, der bis Dienstag läuft, absolvierte der Oberbayer am Sonntag ein kurzes Programm.

In der Saison 2017 war Folger in der Königsklasse MotoGP für Yamaha an den Start gegangen, hatte im darauffolgenden Frühjahr seinen Platz wegen eines Burn-out-Syndroms aber freiwillig geräumt. Highlight seiner MotoGP-Karriere war der zweite Platz beim Heimrennen auf dem Sachsenring.