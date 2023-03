MotoGP: Wirbel um Marquez-Strafe

Beim WM-Auftakt am vergangenen Wochenende in Portimao/Portugal hatte der Spanier im Hauptrennen Lokalmatador Miguel Oliveira (Aprilia) nach einem Fahrfehler heftig abgeräumt. Beide schieden angeschlagen aus, die FIM verdonnerte Marquez zu einem Double-Long-Lap-Penalty beim kommenden Lauf in Argentinien. Der 30-Jährige hätte also am Sonntag in Termas de Rio Hondo in zwei Runden einen für diese Strafe angelegten „Umweg“ auf dem Kurs fahren müssen und Zeit verloren.