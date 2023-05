Motorrad: Superbike-Weltmeister Bautista hängt ein Jahr dran

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (38) hängt noch ein Jahr dran und fährt auch in der kommenden Saison für das Ducati-Werksteam.

Das gaben die Italiener am Donnerstag bekannt. Der Spanier hatte dem Hersteller im Vorjahr den ersten Titel in der WM für seriennahe Motorräder seit seinem Landsmann Carlos Checa (2011) geschenkt.

Bautista führt das WM-Klassement nach drei Stationen an. Der Routinier hat von bislang neun Saisonrennen acht gewonnen. Am Wochenende geht es in Barcelona weiter.