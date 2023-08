MotoGP-Wildcard für Superbike-Champion Bautista

Nach dem Saisonende in der Superbike-WM geht Weltmeister Alvaro Bautista als Gaststarter beim MotoGP-Rennen in Sepang/Malaysia an den Start.

© AFP/SID/WILLIAM WEST