Espargaro visiert Doppelschlag im Wohnzimmer an

Unter dem tosenden Jubel der heimischen Fans setzte Aleix Espargaro zum Wheelie an, nur auf dem Hinterrad seiner Aprilia überquerte der Spanier in seinem Wohnzimmer die Ziellinie. "Ich bin überglücklich", sagte der 34-Jährige nach seinem Triumph im MotoGP-Sprintrennen von Barcelona: "Es ist das erste Mal, dass ich in einem Sprint in die Top 3 gekommen bin, noch dazu gewonnen habe, und das auch noch zu Hause. Einfach großartig!"

In einem packenden Duell mit Weltmeister und Dominator Francesco Bagnaia hatte sich Espargaro zunächst nicht abschütteln lassen. In Runde sieben schob er sich dann schließlich in Kurve eins am Italiener vorbei - und gab die Führung nicht mehr her.