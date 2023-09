MotoGP: Espargaro feiert Heimsieg im Sprint

Aleix Espargaro (Aprilia) hat das Sprintrennen der MotoGP in Barcelona gewonnen und die Siegesserie von Weltmeister Francesco Bagnaia gestoppt. Der 34-Jährige setzte sich am Samstag vor dem italienischen Ducati-Werksfahrer sowie seinem spanischen Landsmann Maverick Vinales durch und feierte damit einen echten Heimsieg. Espargaro stammt aus der Stadt Granollers, die direkt nördlich des Circuit de Barcelona-Catalunya liegt.

Bagnaia verpasste nach seinem perfekten Wochenende in Spielberg den dritten Sieg in Serie, baute seine Führung in der Gesamtwertung dennoch aus. Vor dem Großen Preis von Katalonien am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV) führt der Italiener, der sich vor dem Sprint mit einem Rundenrekord seine sechste Pole Position in der laufenden Saison gesichert hatte, nun mit 66 Punkten vor Jorge Martin (Spanien/Ducati).