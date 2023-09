Motorrad: WM-Punkt für Bradl - Tulovic hofft auf das Finale

Ein WM-Punkt für Stefan Bradl und neue Hoffnung für den am Samstag schwer gestürzten Lukas Tulovic im Hinblick auf ein mögliches Comeback Mitte Oktober in Indonesien: Während Honda-Fahrer Bradl beim indischen Motorrad Grand Prix auf dem Buddh International Circuit zwischen Dauerregen und brütender Hitze im Rennen der MotoGP 15. wurde, verfolgte Tulovic das Geschehen von seinem Krankenbett in Neu Delhi aus.