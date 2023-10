MotoGP: Martin übernimmt die WM-Führung

Der Spanier Jorge Martin hat mit seinem Sprintsieg in Indonesien die Führung in der Motorrad-Königsklasse MotoGP übernommen. Der Ducati-Pilot löste Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) an der Spitze ab. Martin setzte sich am Sonntag vor den Italienern Luca Marini und Marco Bezzecchi (beide Ducati) durch, Bagnaia kam nur auf Platz acht.