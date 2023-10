Supersport-WM: Schrötter bleibt bei MV Agusta

Motorrad -Pilot Marcel Schrötter geht auch im kommenden Jahr in der Supersport-WM für das Team MV Agusta Reparto Corse an den Start.

„Natürlich habe ich mir auch andere Optionen angesehen, was normal ist, aber am Ende haben mir MV Agusta und mein aktuelles Team das beste Paket geboten“, sagte Schrötter. Er wolle 2024 „um Siege kämpfen“ und „ein wenig mehr in den Titelkampf eingreifen“. Schrötter hat noch kein Rennen gewonnen, weder bei den 125ern, noch in der Moto3, Moto2 oder der Supersport-WM.