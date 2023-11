Finale um die MotoGP-Krone: Bagnaia vs. Martin

Erst am letzten Rennwochenende fällt die WM-Entscheidung in der MotoGP, Francesco Bagnaia aus Italien geht in Valencia von der „Pole Position“ ins Duell mit seinem spanischen Herausforderer Jorge Martin. Denn Titelverteidiger Bagnaia hat vor der 20. Station in der Motorrad-Königsklasse 21 Punkte Vorsprung, deshalb wartet auf seinen Ducati-Markenkollegen vor Heimpublikum eine knifflige Aufgabe.