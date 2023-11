MotoGP: Bastianini triumphiert in Sepang

Der italienische Ducati-Pilot Enea Bastianini hat das MotoGP-Rennen in Sepang/Malaysia gewonnen. Der 25-Jährige kam vor Alex Marquez (Spanien), dem Sieger des Sprints vom Samstag, und dem Meisterschaftsführenden Francesco Bagnaia aus Italien ins Ziel. Auf Rang vier folgte mit Jorge Martin (Spanien/alle Ducati) der letzte verbliebene Konkurrent Bagnaias um den WM-Titel.

Bei noch zwei verbleibenden Rennwochenenden liegt Titelverteidiger Bagnaia (412 Punkte) nun 14 Zähler vor dem Spanier. Am kommenden Sonntag steht für die Fahrer das Rennen in Doha/Katar auf dem Plan, eine Woche später steigt das Saisonfinale in Valencia.