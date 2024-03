Jorge Martinator Martín dominiert MotoGP-Qualifikation in Katar trotz Visierproblemen

Der spanische Fahrer Jorge Martín hat sich die Pole Position beim MotoGP -Rennen in Katar gesichert, das auf dem Losail Circuit ausgetragen wurde. Martín, der bereits am ersten Trainingstag die schnellste Zeit gefahren war, unterstrich seine Dominanz mit einer atemberaubenden Rundenzeit von 1:50.789.

Interessanterweise erreichte er diese Zeit, obwohl sein Sichtfeld durch einen Abriss“ in seinem Visier eingeschränkt war. Aber auch diese eingeschränkte Sicht konnte ihn nicht davon abhalten, seine Ambitionen für die kommende Saison deutlich zu machen.

Aprilia und KTM mit von der Partie

Die letzten beiden Plätze in der ersten Reihe wurden von Aleix Espargaró und Enea Bastianini belegt. Espargaró, der auf seiner Aprilia antritt, wird oft als "guter Wein" bezeichnet, der mit der Zeit immer besser wird. Bastianini hingegen wird mit seiner KTM versuchen, die etablierten Kräfte herauszufordern.

Der "Martinator" auf der Pole Position!

Mit seiner beeindruckenden Leistung hat Jorge Martín, auch bekannt als "Martinator", deutlich gemacht, dass er es in dieser Saison ernst meint mit dem Titelkampf. Mit Aprilia und KTM in der Mischung, sowie Márquez auf der Ducati, verspricht der Start der MotoGP-Saison in Katar ein spannendes Rennen zu werden. Verpassen Sie nicht den #TissotSprint!