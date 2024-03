MotoGP-Champion bleibt bei Ducati

Der zweimalige MotoGP -Weltmeister Francesco Bagnaia (Italien) und Ducati haben ihren am Jahresende auslaufenden Vertrag kurz vor dem Saisonauftakt (08. bis 10. März) bis 2026 verlängert. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Champion der beiden vergangenen Jahre bestätigte der ebenfalls italienische Hersteller weniger als eine Woche vor dem ersten WM-Rennen am Sonntag in Katar.

Bagnaia über Verlängerung erfreut: „Eine Ehre für mich“

Das MotoGP-Ass zeigte sich nach den geglückten Verhandlungen äußerst erfreut. “Ich bin so glücklich, weiterhin mit dem Team meiner Träume zu fahren. Diese Farben zu tragen, ist eine Ehre für mich und fantastisch. In den Jahren, die vor uns liegen, werden wir weiterhin unser Bestes geben, um so viel Erfolg wie möglich zu haben“, erklärte Bagnaia in der Ducati-Mitteilung.