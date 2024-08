MotoGP: Endet die irre Durststrecke von Marc Márquez nach mehr als tausend Tagen?

SPORT1-AI 15.08.2024 • 12:30 Uhr Marc Márquez strebt beim GP von Österreich seinen ersten Sieg auf einer Ducati an. Trotz Titelverlust bleibt das Podium in Reichweite. KTM und andere Herausforderer sorgen für Spannung.

Marc Márquez steht vor einer spannenden Herausforderung beim Großen Preis von Österreich. Der achtfache Weltmeister hat die Möglichkeit, seinen ersten Sieg auf einer Ducati zu erringen und das auf einem der wenigen Strecken, auf denen er noch nie gewonnen hat – dem Red Bull Ring in Spielberg. Historisch gesehen ist dieser Kurs für die Ducati-Maschinen aus Borgo Panigale sehr erfolgreich, und Márquez könnte diesen Trend fortsetzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach seinem Auftritt in Silverstone musste Márquez die bittere Realität akzeptieren, dass der Titel in diesem Jahr außer Reichweite ist. „Der Titel ist in diesem Jahr eine unmögliche Mission“, wiederholte er mehrfach in England. Dennoch ist der Weg zurück aufs Podium nicht versperrt. Es sind mehr als tausend Tage vergangen, seit er das letzte Mal ein MotoGP-Rennen in Misano im Jahr 2021 gewonnen hat. Der 60. Sieg in der Königsklasse und der 86. insgesamt, einschließlich der 125cc und Moto2, wird für Márquez und seine zahlreichen Fans zu einer Obsession.

Historische Duelle und neue Chancen

In Österreich war Márquez schon oft nah dran am Sieg, insbesondere in den Duellen gegen Andrea Dovizioso, die oft in der letzten Kurve entschieden wurden. Mit der leistungsstarken Ducati von 2023, die er jetzt fährt, hat er theoretisch bessere Chancen als mit der Honda RC213V, mit der er bis letztes Jahr unterwegs war.

Im letzten Rennen in Großbritannien verlor Márquez den dritten Platz in der Gesamtwertung an Enea Bastianini, der in Silverstone mit einem Doppelsieg beeindruckte. Bastianini liegt nun 49 Punkte hinter dem Führenden Jorge Martín, der seinerseits nur drei Punkte Vorsprung auf Francesco Bagnaia hat. Martín hat einen moralischen Vorteil, da der Red Bull Ring der Ort seines ersten MotoGP-Sieges im Jahr 2021 war. Nun führt er die Gesamtwertung an und kämpft im letzten Jahr mit Ducati um den Titel, bevor er zu Yamaha wechselt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neben dem Ducati-Imperium wird auch eine starke Reaktion von KTM auf ihrer Heimstrecke erwartet. Pedro Acosta zeigt als Rookie eine beeindruckende Leistung und hat die offiziellen Fahrer Brad Binder und Jack Miller übertroffen. Miller könnte als zweiter Fahrer im Yamaha-Satellitenteam bleiben, was Sergio García, der ebenfalls auf diesen Platz gehofft hatte, benachteiligen würde.

Márquez: Erster Sieg nach mehr als tausend Tagen?

Aprilia hat das Potenzial, auf jeder Strecke zu überraschen, während von Yamaha und Honda in dieser Saison wenig erwartet wird. Beide Hersteller konzentrieren sich bereits auf das kommende Jahr und nutzen ihre aktuellen Konzessionen, um sich für 2024 zu verbessern.