Premiere: MotoGP-Saison beginnt 2025 in Thailand

Erstmals in der Geschichte der Motorrad-WM steigt der Saisonauftakt in Thailand. Vom 28. Februar bis 2. März 2025 wird auf dem Chang International Circuit in Buriram gefahren, das gaben die Veranstalter der Rennserie am Mittwoch bekannt. Damit findet der erste Lauf erstmals seit mehr 25 Jahren wieder in Südostasien statt. 1999 war der Startschuss in Sepang/Malaysia erfolgt.