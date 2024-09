MotoGP: Bagnaia crasht, Marquez siegt nach 1043 Tagen

Weltmeister Francesco Bagnaia hat in der MotoGP ein Wochenende zum Vergessen erlebt, Topstar Marc Marquez hingegen sein Sieg-Comeback nach knapp drei Jahren gefeiert. Beim Großen Preis von Aragon in Alcaniz stürzte der italienische Ducati-Pilot Bagnaia auf Platz vier liegend nach einer Kollision mit seinem spanischen Markenkollegen Alex Marquez und konnte das Rennen nicht beenden.

Schon im Sprint war Bagnaia am Samstag nur Siebter geworden. Damit verlor er die Führung in der WM-Wertung an den Spanier Jorge Martin, ebenfalls auf einer Ducati.