MotoGP: Bagnaia holt weiter auf

Das Titelrennen in der MotoGP spitzt sich zu. Weltmeister Francesco Bagnaia verkürzte am Samstag im Sprint vom Grand Prix in Japan den Rückstand in der Gesamtwertung auf den Führenden Jorge Martin auf nur noch 15 Punkte. Der Italiener sicherte sich in Motegi den Sieg, sein spanischer Ducati-Markenkollege Martin landete auf dem vierten Platz.