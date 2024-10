MotoGP: Bagnaia schlägt im Titelrennen zurück

Weltmeister Francesco Bagnaia hat den Rückstand auf Jorge Martin im Titelkampf der MotoGP verkürzt. Der Italiener gewann am Sonntag das Hauptrennen in Thailand vor dem spanischen WM-Führenden Martin (beide Ducati) und feierte seinen neunten Grand-Prix-Sieg in dieser Saison. Zwei Rennwochenenden vor Schluss liegt Bagnaia im Gesamtklassement nur noch 17 Punkte zurück.

Am kommenden Wochenende macht die Weltmeisterschaft in Malaysia (2./3. November) Halt, bevor in Valencia (16./17. November) das Saisonfinale steigt. Bagnaia ist in den verbleibenden Rennen auf Patzer seines Konkurrenten angewiesen. Vizeweltmeister Martin würden in den noch anstehenden vier Rennen vier zweite Plätze für seinen ersten Titel reichen.