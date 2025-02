WEC: Peinlicher Crash! Ex-Formel1-Weltmeister erlebt schwarzen Tag

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Jenson Button hat beim Saisonauftakt der WEC in Katar (JETZT im Livestream auf SPORT1.de) einen Horror-Start hingelegt

Sein Team Jota-Cadillac erlebte einen Tag zum Vergessen. Ausgerechnet als der US-Hersteller das Hypercar-Feld mit beiden Fahrzeugen in nach rund zweieinhalb Stunden anführte, gerieten die beiden Teamkollegen Alex Lynn und Button in Runde 75 aneinander.

Kurz bevor das Safety Car nach einem anderen Zwischenfall zurück an die Box fuhr, prallte Lynn in das Heck des Formel-1-Weltemeisters von 2009. Kurz danach mussten die stark beschädigten Cadillacs beide an die Box kommen – die vorübergehende Doppelführung war dahin.