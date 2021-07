Estland-Rallye: Rekord-Sieg durch Youngster Rovanperä

Rovanperä holte 2019 den Titel in der zweitklassigen WRC2, schon 2017 hatte er erstmals an Rallyes der WRC teilgenommen. In der Königsklasse war er bereits der jüngste Fahrer, der WM-Punkte ergatterte, und auch der jüngste Fahrer auf dem Podium. Bei Toyota stieg er zudem zum jüngsten Werksfahrer der Geschichte auf.