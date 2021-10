Vor Saisonfinale: Rallye-Weltmeister Ogier testet auf der Langstrecke

Schon vor dem Saisonfinale der Rallye-WM in Monza/Italien, bei dem Sebastien Ogier seinen achten Titel perfekt machen will, arbeitet der Franzose an seiner Zukunft. Am 7. November gibt der 37-Jährige im Toyota sein Langstreckendebüt beim Rookie-Test in Bahrain. 2022 fährt Ogier nur noch ausgewählte Rennen der Rallye-WM mit, um sich auf die 24 Stunden von Le Mans vorzubereiten.