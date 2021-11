Ogier zum achten Mal Rallye-Weltmeister

Ogier hatte ein Polster von 17 Punkten auf seinen walisischen Markenkollegen Elfyn Evans mit nach Italien gebracht, Rang drei hätte ihm damit für den Titelgewinn gereicht. Doch Ogier, der im kommenden Jahr nur noch als Teilzeit-Pilot in der WRC an den Start geht, bewies in Italien einmal mehr seine ganze Klasse. Nach 16 Wertungsprüfungen distanzierte er den geschlagenen Evans um 7,3 Sekunden.