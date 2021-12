Saudische Dakar-Pilotin Akeel hofft auf Vorbildfunktion

Bei der Dakar will Akeel vor allem das Ziel in Dschidda erreichen, wo die Rallye auch ihren Anfang nimmt. „Ich würde gerne eine Top-Platzierung erzielen. Aber ich bin Newcomer, es ist meine erste Dakar“, sagte Akeel: „Die Wettkämpferin in mir wird ein Auge auf das Ranking haben, aber ich will in erster Linie in Dschidda ankommen.“