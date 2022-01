Al-Attiyah gewinnt vierte Etappe der Rallye Dakar

Sainz und Co. setzen im Audi RS Q e-tron auf einen Elektroantrieb in Kombination mit einem effizienten Energiewandler, am Mittwochabend (21.30 Uhr) soll das nachhaltige Konzept in der Daily Dakar Show auf Red Bull TV nochmals genauer vorgestellt werden. Die Dakar führt bis zum 14. Januar über mehr als 8000 Kilometer durch den Sand und die Dünen Saudi-Arabiens, am Donnerstag steht eine Wertungsprüfung von 395 Kilometern an.