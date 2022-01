Viel „grün“, wenig Ogier: Rallye-WM startet in Monaco

Mit dem Start der traditionsreichen Rallye Monte Carlo ändert sich ab Donnerstag aber auch am Steuer der Boliden Bedeutendes. Seriensieger Sebastien Ogier (38) verabschiedet sich nach dem achten WM-Titel in die Teilzeit, der Franzose geht für Toyota nur noch bei ausgewählte Rallyes an den Start. Bei den übrigen Events sitzt der Finne Esapekka Lappi (31) in Ogiers Boliden.