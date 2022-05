Rallye: Rovanperä vor Schlusstag vorne - Loeb und Ogier raus

Keinen guten Tag erwischten die Altmeister Sebastien Loeb und Sebastien Ogier. Rekordweltmeister Loeb und Vorjahreschampion Ogier (beide Frankreich), die in diesem Jahr nur bei ausgewählten Rallyes an den Start gehen, mussten frühzeitig aufgeben. Loeb hatte ein technisches Problem an seinem M-Sport-Ford, Ogier landete mit seinem Toyota im Graben.