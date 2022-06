Rallye: Rovanperä hält Führung in Kenia

Das Comeback von Rekordweltmeister Sebastien Loeb bei der Kenia-Rallye nach 20 Jahren war schon am Freitag verdorben. Wegen eines technischen Defekts an seinem Ford musste er zunächst aussteigen, mit einer Zeitstrafe setze er die Rallye am Samstag fort. Die vorderen Plätze sind für den Franzosen aber außer Reichweite.