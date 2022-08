Rallye: Rovanperä verpasst nach Unfall vorzeiten WM-Titel

Rovanperä hätte mit seinem insgesamt sechsten Saisonsieg und Schützenhilfe der Konkurrenten am Sonntag den Titel perfekt machen können. In der Fahrerwertung lag er vor dem Start am Freitag mit 198 Punkten deutlich vor Verfolger Ott Tänak (104/Hyundai) aus Estland. Nach Belgien stehen noch vier weitere Rallyes an, 125 Zähler sind maximal noch zu gewinnen.