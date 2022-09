Rallye: Loeb führt in Griechenland

Rekord-Weltmeister Sebastien Loeb (Frankreich) hat auch als Teilzeit-Rallyepilot wenig von seiner Klasse verloren - und kämpft bei der Rallye Akropolis in Griechenland um den Sieg. Am Freitagabend kam der 48-Jährige als Führender in den Service Park, allerdings trennen ihn nur 1,7 Sekunden von seinem Landsmann und Ford-Markenkollegen Pierre-Louis Loubet.