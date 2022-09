Rallye-WM: Ogier startet im Saisonendspurt

Das teilte sein Toyota-Team am Montag mit. Ogier (38) nahm in diesem Jahr nur an drei der bislang zehn WM-Stationen teil, zuletzt war der Franzose Ende Juni in Kenia dabei. Der achtmalige Rallye-Weltmeister versucht sich in diesem Jahr in der Langstrecken-WM und war unter anderem bei den 24 Stunden von Le Mans am Start.