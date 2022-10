Rallye: Rovanperä nach Geburstags-Gala vor WM-Titel

Rallye-Ausnahmetalent Kalle Rovanperä greift nach einem Gala-Auftritt an seinem 22. Geburtstag nach seinem ersten WM-Titel. Der Finne stürmte bei der Rallye Neuseeland am Samstag vom vierten Platz an die Spitze und geht im Toyota mit 29,0 Sekunden Vorsprung auf seinen französischen Markenkollegen Sebastien Ogier in die letzten Wertungsprüfungen am Sonntag.