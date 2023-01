Horrorcrash von Peterhansel: "Habe Bewusstsein verloren"

Rekordgewinner Stephane Peterhansel (Audi) hat mit etwas Abstand auf seinen Horrorcrash während der 6. Etappe der Rallye Dakar zurückgeblickt. "Während des Unfalls habe ich mein Bewusstsein verloren", sagte "Mister Dakar", dessen Titelambitionen sich am Freitag durch das Unglück in Luft aufgelöst hatten, am Samstagabend im Bivouac.