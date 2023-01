Motorsport: Rallye-Action bei SPORT1 - WRC 2023 mit allen Knaller-Stationen

Start der Rallye-WM ist traditionell in Monte-Carlo, die Highlights des Saisonauftakts in den französischen Alpen zeigt SPORT1 am kommenden Sonntag, 22. Januar, ab 22:00 Uhr mit Kommentator Christian Glück, der die komplette Saison am Mikrofon begleiten wird (weitere Sendezeiten in der Übersicht).