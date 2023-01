Start der Rallye-WM: Alle jagen König Kalle

13 Läufe stehen in dieser Saison insgesamt auf dem Programm, und nach dreijähriger Pause kehrt auch Deutschland in den Rennkalender zurück - wenn auch nur als Teil der sogenannten Zentraleuropa-Rallye (26. bis 29. Oktober), die in Passau endet und auf dem Weg in die Drei-Flüsse-Stadt auch durch Tschechien und Österreich führt. Das Saisonfinale steigt Mitte November in Japan.