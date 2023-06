Zebras, Schweine und Bienen: Tierwelt stresst Rallye-Piloten

Als Führender war Tänak in den zweiten Tag der Rallye gestartet, gleich auf der ersten Wertungsprüfung verlor er 15 Sekunden auf den früheren Serienweltmeister Sebastien Ogier. Der Franzose nimmt im Toyota nur noch an ausgewählten Rallyes teil und kam am Freitagabend als Führender in den Servicepark.