Central European Rallye: Rovanperä übernimmt die Führung

Weltmeister Kalle Rovanperä (Toyota) hat bei der Central European Rallye in die Führung übernommen. Der Finne kam am zweiten Tag des Rennens in Deutschland, Tschechien und Österreich am besten mit den widrigen Bedingungen zurecht, gewann vier der sechs Wertungsprüfungen und liegt nun 36 Sekunden vor dem Belgier Thierry Neuville (Hyundai). Die Rallye-Piloten hatten in Tschechien mit Regen und zunehmend verschmutzten Straßen zu kämpfen.