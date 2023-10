Rallye: Tänak kehrt zu Hyundai zurück

Nach nur einer Saison bei Ford kehrt der frühere Rallye-Weltmeister Ott Tänak (Estland) zu Hyundai zurück. Dies teilte der südkoreanische Hersteller am Mittwoch mit. Hyundai hat somit bereits zwei Fahrer für 2024 sicher: Neben Tänak geht der fünfmalige Vizeweltmeister Thierry Neuville aus Belgien an den Start.

"Ich freue mich sehr, ab der WRC-Saison 2024 wieder zu Hyundai zu wechseln. Seit unserer Trennung vor genau einem Jahr hat das Team sehr hart an der neuen technischen Struktur gearbeitet", sagte Tänak, der 2019 im Toyota Weltmeister geworden war. Sein Ziel sei es, WM-Titel in der Fahrer-, Team- sowie Konstrukteurswertung zu gewinnen.

In der laufenden Saison fuhr Tänak im Ford von M-Sport zwei Siege ein und ist in der Gesamtwertung Vierter. Nach elf von 13 Läufen führt Weltmeister Kalle Rovanperä (Finnland/Toyota) souverän und steht dicht vor der erfolgreichen Titelverteidigung. Womöglich kürt er sich bei der Zentraleuropa-Rallye Ende Oktober, bei der unter anderem in Deutschland gefahren wird.