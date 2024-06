Rallye-WM: Tänak siegt dank Ogiers Reifenschaden

Ogier, der mit einem Polster von 17 Sekunden in die letzten vier Prüfungen gestartet war, verpasste durch das Malheur kurz vor Schluss seinen dritten Triumph in Serie. Zuletzt hatte er bei den WM-Stationen in Portugal und Kroatien die Nase vorn gehabt. In Gesamtwertung führt weiter Thierry Neuville (Belgien/Hyundai) mit nun je 18 Zählern Vorsprung auf Tänak und Elfyn Evans (Wales/Toyota).