Rallye: Rovanperä dominiert Premiere in Lettland

Lettland ist die 37. Nation, in der ein Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Nach dem Start am Donnerstag in der Hauptstadt Riga dominierte Rovanperä das Geschehen und feierte nach einem Start-Ziel-Sieg seinen dritten Saisonerfolg. Der 23-Jährige hatte Ende Juni nach dem Ausfall von Ogier als Ersatzmann in Polen triumphiert, im März siegte Rovanperä in Kenia.