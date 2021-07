19 Stunden Flug: Dressurteam in Tokio gelandet

Die Pferde waren bereits am Mittwoch kurz nach Mitternacht in Lüttich in eine Frachtmaschine verladen worden, die sechsmalige Olympiasiegerin Werth begleitete die Vierbeiner beim Transport mit Zwischenstopp in Dubai. Der Rest der Equipe flog nachmittags ab Frankfurt/Main, dabei wäre die planmäßige Abfahrt aus Aachen um ein Haar an den Wassermassen am Mittwoch gescheitert. "Innerhalb kürzester Zeit waren die Straßen rund um das CHIO-Gelände überflutet", schrieb Langehanenberg.