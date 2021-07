Deutsche Segler fühlen sich bereit für Olympia: "Die positive Anspannung steigt"

Philipp Buhl, der wie Kohlhoff schon in Rio 2016 dabei war, geht als Athlet der Laser-Klasse neben Laser-Radial-Steuerfrau Svenja Weger am 25. Juli als erster DSV-Akteur an den Start. "Es kommt totales Olympia-Feeling auf", sagte der 31-Jährige: "Es macht viel Spaß, überall die Flaggen wehen zu sehen, die Team-Container, die gebrandeten Boote, alle in ihrer Teamkleidung."