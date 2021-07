Extreme Hitze: Tennismatches in Tokio beginnen später

Die Tennismatches bei den Olympischen Spielen in Tokio werden vom Donnerstag an erst ab 15 Uhr Ortszeit (8 Uhr MESZ) stattfinden. Die Veranstalter reagierten damit auf die zunehmenden Probleme der Profis mit der extremen Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit. Am Mittwoch fanden die ersten Matches noch ab 11 Uhr statt.