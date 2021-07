Gespräch mit Bach: Japans Premier Suga nimmt IOC in die Pflicht

Lieber als über das Risiko der Sommerspiele als ein mögliches Superspreader-Event sprach Bach über die Chancen, die er in der Austragung trotz steigender Corona-Infektionen in Tokio und weltweit sieht. "Die Spiele werden die Welt in all unserer Vielfalt vereinen", zitierte das IOC den Präsidenten nach dem Gespräch mit Suga: "Sie werden zeigen, dass wir gemeinsam stärker sind in all unserer Solidarität."